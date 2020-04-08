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8 апреля • обновлено в 20:45
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В США коронавирус подхватили уже более 400 тысяч человек

1.8т
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Коронавирусом COVID-19 в США заболели уже более 400 тысяч человек, за сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев.

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По последним данным на сайте worldometers.info, точное количество зараженных составляет 406 693 (+6 358 за сутки).

В США коронавирус подхватили уже более 400 тысяч человек

Выздоровели в стране 22 033 пациентов, скончались – 13 089.

США остаются лидерами по количеству зараженных в мире. За ними идут Испания – 146 690, Италия – 139 422, Германия – 109 329. Замыкает пятерку стран с наибольшим количеством больных Франция – 109 069.

В США коронавирус подхватили уже более 400 тысяч человек

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке 7 апреля был установлен антирекорд по летальным случаям за сутки – скончался 731 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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Jacobs Lorie
Jacobs Lorie
когда это закончится?
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
передовая медицина. По рейтингу ВОЗ на первом месте по готовности к пандемиям
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