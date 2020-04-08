В США коронавирус подхватили уже более 400 тысяч человек

Коронавирусом COVID-19 в США заболели уже более 400 тысяч человек, за сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По последним данным на сайте worldometers.info, точное количество зараженных составляет 406 693 (+6 358 за сутки).

Выздоровели в стране 22 033 пациентов, скончались – 13 089.

США остаются лидерами по количеству зараженных в мире. За ними идут Испания – 146 690, Италия – 139 422, Германия – 109 329. Замыкает пятерку стран с наибольшим количеством больных Франция – 109 069.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке 7 апреля был установлен антирекорд по летальным случаям за сутки – скончался 731 человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!