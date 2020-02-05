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7 февраля • обновлено в 07:35
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В США испытали межконтинентальную "ядерную" ракету: зрелищные фото

3.3т
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Военно-воздушные силы США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести несколько ядерных боеголовок.

Запуск произошел примерно в 12:33 5 февраля с базы ВВС Ванденберг, что в Калифорнии, сообщает KSBY News (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что такое испытание не связано с каким-то ответом на любые события в мире. Зато оно было необходимо для подтверждения точности, а также надежности самой ракеты.

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

ksby.com

"Minuteman III пролетела примерно 6750 км и попала в заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане", – говорится в сообщении.

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

ksby.com

Как подчеркнули в американских ВВС, такая программа испытательного запуска демонстрирует работоспособность их ракет, а также помогает США поддерживать свои ядерные возможности в рамках национальной безопасности страны.

Стоит добавить, что этот запуск стал вторым из четырех запланированных в течение следующих нескольких лет.

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

ksby.com

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США

ksby.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морской флот США в вел в эксплуатацию тактические ядерные баллистические ракеты, которые будут размещаться на субмаринах. Новое оружие предназначено для сдерживания такого противника, как Россия.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Вооружение
Место
США
Теги
оружие ракеты
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Обоз" очередной раз лизнул у "янки"
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Ты смотри надо же- ракеты, а летают. И не просто летают, а далеко летают. И шо характерно, кривизна земли не мешает. А может США кривизну умеют расправлять"? Кто знает эти передовые технологии. Кто знает...
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семенов Александр
семенов Александр
Всем свидомым срочно навалыты у шаровары и спиваты гымн!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр, не скули припадочный,брысь под шконку.
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