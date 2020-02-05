В США испытали межконтинентальную "ядерную" ракету: зрелищные фото

Военно-воздушные силы США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести несколько ядерных боеголовок.
Запуск произошел примерно в 12:33 5 февраля с базы ВВС Ванденберг, что в Калифорнии, сообщает KSBY News (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что такое испытание не связано с каким-то ответом на любые события в мире. Зато оно было необходимо для подтверждения точности, а также надежности самой ракеты.
Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США
ksby.com
"Minuteman III пролетела примерно 6750 км и попала в заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане", – говорится в сообщении.
Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США
ksby.com
Как подчеркнули в американских ВВС, такая программа испытательного запуска демонстрирует работоспособность их ракет, а также помогает США поддерживать свои ядерные возможности в рамках национальной безопасности страны.
Стоит добавить, что этот запуск стал вторым из четырех запланированных в течение следующих нескольких лет.
Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США
ksby.com
Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США
ksby.com
Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морской флот США в вел в эксплуатацию тактические ядерные баллистические ракеты, которые будут размещаться на субмаринах. Новое оружие предназначено для сдерживания такого противника, как Россия.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Вооружение" на OBOZREVATEL.