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/Новости мира

В Совфеде России пригрозили Украине ядерным оружием

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Член Совета Федерации России Алексей Кондратьев обвинил Украину и США в нарушении условий Будапештского меморандума и пригрозил применением ядерного оружия.

Он заявил, что такой вариант возможен, если американцы разместят свои ракеты на территории Украины. Агрессивный посыл политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Красная кнопка

Красная кнопка

Pixabay

"Мы должны не ждать, а принимать меры в соответствии с нашими геостратегическими задачами. Президент нашей страны неоднократно подчеркивал в соответствии с Военной доктриной нашего государства, что наша страна оставляет за собой право в случае необходимости, под угрозой применения ядерного оружия в отношении нашей страны или применения таких сил и средств, которые будут влиять на критическое состояние нашей страны, применить ядерное оружие", — высказался Кондратьев.

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Его поддержал скандальный ведущий передачи, который отпустил по этому поводу неуместную едкую шутку о "величии" российской армии.

"И никто не знает, что означает эта фраза "оставляем за собой право", пока мы разок этим правом не воспользовались", — с ухмылкой подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, заявил, что Россия должна направить свои подводные лодки к берегам США и устроить там показательные стрельбы крылатыми ракетами.

В свою очередь российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для уничтожения всего населения США якобы хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтУгроза Третьей мировой войны
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
А чего агрессивного-то, чертилы скаклоуновские? Не размещаете ракеты - живёте бедно и счастливо. Это ваш выбор, размещать или нет.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Помню по словам Гелетея как то pусские уже тащили ядеpный заpяд на телеге под Изваpино в 14...
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
Шо тут комментировать.Встающие с колен Венесуэла скоро нефть по 20 будет продавать.пизда вам.все шо вы можете запустить это свечку себе в дырявую жопу.
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