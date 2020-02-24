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25 февраля • обновлено в 01:08
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В сеть попали видео "зачистки" полсотни наемников из РФ в Сирии

4.6т
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В сети появились кадры с ликвидацией в провинции Идлиб сирийских наемников и "ихтамнетов" из России в их числе в понедельник, 24 февраля.

Соответствующие видео раcпространили в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно ожесточенные бои и слышны десятки выстрелов. "Зачистка асадитов", "Нейроб освобожден от войск Асада и Путина", "Ихтамнеты и наемники отступают", – подписали ролики пользователи.

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В Сирии ликвидировали наемников из РФ: кадры "зачистки"

В Сирии ликвидировали наемников из РФ: кадры "зачистки"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

Также стало известно, что российская авиация разбомбила 18 населенных пунктов вблизи сирийского Идлиба. В результате воздушной атаки погибло не менее пяти человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха-ха..н е х у ё в о так неделька началась..Для л а п т е р о г о г о навоза ..бу-га-га-га-га..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, и где, бл...дь, видеозапись эпической Перемоги?
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Лазарев Ярослав, сява не торопи судьбу,петух..ха-ха-ха,помню как ты,петух,визжал всем про победу р а ш н и над двумя сотнями чеченцев..а потом оказалось,что эти две сотни чеченцев одними к а л а ш а м и загнали "ядерную державу" в новое иго,поставили р а к о м ,и заставили платить р а ш н ю дань чеченцам..р о и с с я в п е р д е,петух !!! ха-ха-ха-ха...
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лазарев Ярослав, как твой воспаленный мозг это себе представляет? Типа толпа турецких военных пьёт стекломой и кричит Турция вперде? Эрдоган уже не отпустит болотных брехунов и покажет наглядно всему толерантному миру как нужно вести себя с болотными гопниками перемалывая их в фарш.
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