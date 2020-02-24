В сети появились кадры с ликвидацией в провинции Идлиб сирийских наемников и "ихтамнетов" из России в их числе в понедельник, 24 февраля.

Соответствующие видео раcпространили в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно ожесточенные бои и слышны десятки выстрелов. "Зачистка асадитов", "Нейроб освобожден от войск Асада и Путина", "Ихтамнеты и наемники отступают", – подписали ролики пользователи.

В Сирии ликвидировали наемников из РФ: кадры "зачистки"

#ШАМ. Еще один сюжет штурма #Нейроба.



Также сообщается, что сегодня ночью #турки разгромили колонну асадитов, #русских и иранцев, которая направлялась к Нейробу чтобы остановить продвижение повстанцев.



Сейчас бои идут уже за #Салихия после взятия #Маарат_Уля #сирия pic.twitter.com/1ClE4aSoBa — Kavkaz Center (@newkc14) February 24, 2020

Incredible video shows Turkish-supplied rebel ACV-15 "dancing" with Assad regime T-72 tank in Northern Idlib 4 days ago. pic.twitter.com/JQzzCNyJYV — WorldOnAlert (@worldonalert) February 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

Также стало известно, что российская авиация разбомбила 18 населенных пунктов вблизи сирийского Идлиба. В результате воздушной атаки погибло не менее пяти человек.

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