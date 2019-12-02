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2 декабря • обновлено в 14:51
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В Сирии подорвали российских военных: первые подробности

3.4т
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В понедельник, 2 декабря, в Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными.

ЧП произошло на пути следования машины российской военной полиции в Сирии, передает пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство", – сказано в сообщении.

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В результате подрыва бронеавтомобиль получил повреждения, никто из военных не погиб.

"Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", – добавили российские военные.

Российские военные в Сирии

Российские военные в Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Сирии в результате взрыва погибли 17 человек, более 20 получили ранения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
Новости России
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Makc Махов
Makc Махов
Каждый день,новостные аплодисменты. Бгггггаааа
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0
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Корецький Іван
Корецький Іван
Смаліть свиней
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1
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Южный Гарик
Южный Гарик
Корецький Іван, да вас и так смалят на Донбассе
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вот это я понимаю - бронеавтомобиль, не то, что у селюков баржи с унитазами ...
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