В Сирии подорвали российских военных: первые подробности

В понедельник, 2 декабря, в Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными.

ЧП произошло на пути следования машины российской военной полиции в Сирии, передает пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство", – сказано в сообщении.

В результате подрыва бронеавтомобиль получил повреждения, никто из военных не погиб.

"Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", – добавили российские военные.

Российские военные в Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Сирии в результате взрыва погибли 17 человек, более 20 получили ранения.

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