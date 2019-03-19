В Сирии обстреляли школьный автобус: погибли дети

Во вторник, 19 марта, на северо-западе сирийского города Алеппо террористы обстреляли школьный автобус, в результате чего погибли двое детей.
Об этом заявил руководитель так называемого российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает "Интерфакс". По его словам, снайперский обстрел велся со стороны территории района Лерамун.
"В результате обстрела был убит 12-летний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице", — рассказал он.
Купчишин заявил, что "провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны".
По его словам, в течение суток террористы также обстреляли несколько населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации.
Купчишин обвинил США в том, что они якобы препятствуют эвакуации "сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере "Эр-Рукбан" и подвергаются произволу со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок".
"В связи с отсутствием у лагеря официального статуса и по соображениям безопасности ни государственные, ни общественные организации не могут на системной основе предоставлять помощь беженцам в зоне Эт-Танф, оказавшимся в заложниках ситуации и остро нуждающимся в этой помощи", — заявил он.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белый дом анонсировал, что США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.
Напомним:
Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016-м президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.
12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.
Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.
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