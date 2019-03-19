В Сирии обстреляли школьный автобус: погибли дети

Во вторник, 19 марта, на северо-западе сирийского города Алеппо террористы обстреляли школьный автобус, в результате чего погибли двое детей.

Об этом заявил руководитель так называемого российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает "Интерфакс". По его словам, снайперский обстрел велся со стороны территории района Лерамун.

"В результате обстрела был убит 12-летний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице", — рассказал он.

Купчишин заявил, что "провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны".

По его словам, в течение суток террористы также обстреляли несколько населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации.

Купчишин обвинил США в том, что они якобы препятствуют эвакуации "сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере "Эр-Рукбан" и подвергаются произволу со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок".

"В связи с отсутствием у лагеря официального статуса и по соображениям безопасности ни государственные, ни общественные организации не могут на системной основе предоставлять помощь беженцам в зоне Эт-Танф, оказавшимся в заложниках ситуации и остро нуждающимся в этой помощи", — заявил он.

twitter.com/syrian_endgame

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белый дом анонсировал, что США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

Напомним:

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