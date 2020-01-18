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18 января • обновлено в 13:28
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В Сирии армия Путина устроила кровопролитные бои: десятки жертв

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Российские военные похвастались, что за два дня якобы ликвидировали около 50 террористов в Сирии после того, как боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии.

В результате столкновений также погибли 12 и были ранены 24 сирийских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, которое поступило в РБК.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", – рассказали в ЦПВС.

В Сирии армия Путина устроила кровопролитные бои

В Сирии армия Путина устроила кровопролитные бои

В тоже время блогер Эль Мюрид на своей Facebook-странице сообщил о том, что в Сирии нанесли мощный удар и по российским военным, в результате чего были погибшие и пострадавшие.

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"Ближневосточные СМИ сообщают о гибели 6 российских военных, среди которых 4 офицера, в населенном пункте Катра на юго-востоке Идлиба. Есть раненые, среди них – российский журналист", – говорится в посте.

Как сообщалOBOZREVATEL, 2 декабря в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц. А позже, 24 декабря, на северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

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Автор
Яра Дорош
Место
Сирия
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Украинцы теперь хоть верите что российских войск на Донбассе нет ????
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ильич Владимир, КАНЭЧНА НЭТ ---96000 ЖМУРОВ ЭТО ПРИШЕЛЬЦЫ С ПЛАНЕТЫ БОТОКС --ЦЕНТАВР
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