В Сирии армия Путина устроила кровопролитные бои: десятки жертв

Российские военные похвастались, что за два дня якобы ликвидировали около 50 террористов в Сирии после того, как боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии.

В результате столкновений также погибли 12 и были ранены 24 сирийских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, которое поступило в РБК.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", – рассказали в ЦПВС.

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В тоже время блогер Эль Мюрид на своей Facebook-странице сообщил о том, что в Сирии нанесли мощный удар и по российским военным, в результате чего были погибшие и пострадавшие.

"Ближневосточные СМИ сообщают о гибели 6 российских военных, среди которых 4 офицера, в населенном пункте Катра на юго-востоке Идлиба. Есть раненые, среди них – российский журналист", – говорится в посте.

Как сообщалOBOZREVATEL, 2 декабря в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц. А позже, 24 декабря, на северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

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