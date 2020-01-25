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25 января • обновлено в 20:35
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В Сирии американцы схватили генерала России: появилась реакция из Москвы

6.7т
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"Перехват" американцами российской автоколонны и, в частности, некоего российского генерала, в районе города Манбидж в Сирии является примером эффективного взаимодействия военных двух стран.

Так в Министерстве обороны России прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который рассказал об этом инциденте, случившемся около года назад. Деталей случившегося Джеффри не уточнил, отметив, что "все решалось по военным каналам".

В Минобороны подчеркнули, что на данный момент между российскими и американскими военными в Сирии складываются абсолютно нормальные и профессиональные отношения.

Перехват американскими войсками российской автоколонны

Перехват американскими войсками российской автоколонны

Telegram-канал Военный Осведомитель

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"Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга", — заявили в ведомстве.

Там подтвердили, что соответствующий инцидент действительно произошел 14 месяцев назад. На тот момент город контролировали три стороны: коалиция во главе с США, курдские отряды и сирийские правительственные войска.

"В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии", – подчеркнули представители ведомства.

При этом Telegram-канал Военный Осведомитель сообщил, что американские войска снова заблокировали патруль российской Военной полиции на выезде из города Тель-Тамр в направлении трассы М4. Автоколонна вынуждена вернуться обратно в город

Перехват американскими войсками российской автоколонны

Перехват американскими войсками российской автоколонны

Telegram-канал Военный Осведомитель

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри на брифинге 23 января сообщил о "незначительных стычках" между российскими и американскими военными.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Сирия
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где "схватили" генерала? От писаки чубатые
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4
2
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А где про захват?
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3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
2020 год: KНДР - под сaнкцuяmu CША и Всеro Мира иmеет свою : Элeктронику, Атомное оружие, Космические ракеты.____ 2020 rод: Украинa - живя без санкций НE имееt : элементарной электpонной пpомышлeннoстu. Из своеrо только, tрупы Украинсkoй граждансkой вoйны....
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6
3
2 из 3 ответов | показать все
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Иванова Елена, зато вам, панночка, прекрасно удается вытаскивать дупой эти гвозди.
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0
2
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Zhikharev Dmitry, К зеркалу подойди, скрепоносец.
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4
5

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