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В Швейцарии лавина убила лыжников: подробности

1.6тЧитать материал на украинском

В субботу, 19 января, в Швейцарии сошло две мощных лавины, что повлекли за собой смерть двух лыжников.

О трагедии сообщает швейцарское издание swissinfo.ch. Это уже не первый несчастный случай в 2019 году.

В кантоне Фрибур лавина накрыла группу из 14 лыжников. В результате 55-летний мужчина погиб, еще трое – получили травмы. Пострадавших на вертолетах доставили в больницу.

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Второе стихийное бедствие настигло чуть дальше на юг – в кантоне Во. В снежном плену оказались трое туристов. Двоим удалось выбраться, а 39-летний гражданин Франции погиб. Сообщается, что снежный выступ, по которому катались лыжники, внезапно сместился, вызвав лавину.

В Швейцарии лавина убила лыжников: подробности

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В связи с этим власти Швейцарии призвали население тщательно проверять выбранные маршруты. По их данным, опасность схождения лавин, остается высокой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул масштабный пожар. В результате ЧП погибли двое людей, еще более двух десятков травмированы.

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Место
Швейцария
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Фуу, слава томасу, наши целы!
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