В Шотландии мужчина устроил резню в отеле: много убитых

В шотландском городе Глазго мужчина зарезал троих человек, в том числе, и полицейского.

Как сообщает ВВС, нападение произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит – вероятно, внутри он нанес смертельные ранения как минимум двоим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник зарезал полицейского.

После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности.

Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.

"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", – заявил он.

Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.

"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне неизвестный с ножом напал на раввина посреди улицы и нанес ему несколько ранений.