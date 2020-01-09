Главная Новости
9 января • обновлено в 04:06
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В сети появилось жуткое видео с ребенком, который бегал на 5 этаже дома

963
Читать материал на украинском

В сеть попало жуткое видео с курорта Плайя-Параисо, что в провинции Испании – Санта-Крус-де-Тенерифе. На нем маленький ребенок бегал по фасаду на пятом этаже дома.

Он "гулял" от окна и к балкону, а потом обратно. Об этом сообщил сайт laSexta (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местная полиция узнала о случае только через несколько дней. Правоохранители начали розыск родителей ребенка, которые, вероятно, были иностранцами и уже могли покинуть курорт.

На курорте маленький ребенок бегал по фасаду на пятом этаже дома

На курорте маленький ребенок бегал по фасаду на пятом этаже дома

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором видно, как дети издевались над девочкой в детсаде в российском Ярославле.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Яра Дорош
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги