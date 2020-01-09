В сети появилось жуткое видео с ребенком, который бегал на 5 этаже дома

В сеть попало жуткое видео с курорта Плайя-Параисо, что в провинции Испании – Санта-Крус-де-Тенерифе. На нем маленький ребенок бегал по фасаду на пятом этаже дома.

Он "гулял" от окна и к балкону, а потом обратно. Об этом сообщил сайт laSexta (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местная полиция узнала о случае только через несколько дней. Правоохранители начали розыск родителей ребенка, которые, вероятно, были иностранцами и уже могли покинуть курорт.

На курорте маленький ребенок бегал по фасаду на пятом этаже дома

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором видно, как дети издевались над девочкой в детсаде в российском Ярославле.

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