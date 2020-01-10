В сети показали возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Ракету, которая могла поразить рухнувший в Тегеране самолет МАУ, вероятно, запустили из секретной иранской военной базы IRSG.

К такому выводу пришел один из расследователей Bellingcat Кристо Грозева на своей странице в Twitter. Так, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал журналист.

Twitter Кристо Грозева

Twitter Кристо Грозева

It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video. — Christo Grozev (@christogrozev) 9 января 2020 г.

Ранее в соцсетях показали новые видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в небе над Ираном 8 января.

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