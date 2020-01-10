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10 января • обновлено в 07:30
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В сети показали возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

4.3т
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Ракету, которая могла поразить рухнувший в Тегеране самолет МАУ, вероятно, запустили из секретной иранской военной базы IRSG.

К такому выводу пришел один из расследователей Bellingcat Кристо Грозева на своей странице в Twitter. Так, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты.

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"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал журналист.

В сети показали возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Twitter Кристо Грозева

В сети показали возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Twitter Кристо Грозева

Ранее в соцсетях показали новые видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в небе над Ираном 8 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дайте-ка угадаю по заголовку... кто же это может быть? Ну конечно! Бригада гадалок по руке, кофейной гуще и снимкам в соцсетях... абсолютно ни от кого независимых икспердов, курируемых спецслужбами Британии - Биллингкэт! Я угадал? Ну конечно! Кто же ещё?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Три П...Пол...Палец...Потолок.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
А если не тор?
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