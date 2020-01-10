В сети показали возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Ракету, которая могла поразить рухнувший в Тегеране самолет МАУ, вероятно, запустили из секретной иранской военной базы IRSG.
К такому выводу пришел один из расследователей Bellingcat Кристо Грозева на своей странице в Twitter. Так, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты.
"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал журналист.
Twitter Кристо Грозева
Twitter Кристо Грозева
It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video.— Christo Grozev (@christogrozev) 9 января 2020 г.
Ранее в соцсетях показали новые видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в небе над Ираном 8 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране.
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