В Сенегале более ста человек заразились неизвестной болезнью: какие симптомы
В Сенегале (Африка) более 100 человек заразились неизвестной болезнью.
Как сообщает Dacar Actu, источник болезни может находиться в открытом море, так как ею заразились только рыбаки, выходившие на промысел между городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
У больных наблюдаются высыпания на коже по всему телу в виде струпьев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Мы предупредили, но реакции властей не последовало. Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни", – заявил один из рыбаков.
Всех зараженных пока размещают на территории стадиона в Рюфиске.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Перу в индейском поселении появилась неизвестная болезнь.