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14 сентября • обновлено в 09:59
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В Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод: видео ЧП

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В Саудовской Аравии загорелся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Это произошло из-за атаки беспилотников.

Такую версию озвучили власти страны, сообщается на Telegram-канале "360tv.ru" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил, что пожары локализованы, начато расследование. Кто именно стоит за атакой, не сообщается.

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии

Скриншот видео

Новости
В Москве вспыхнул НПЗ: появились первые кадры пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года НПЗ загорелся под Москвой в капотне. Загорелась установка крекинга. Пожарным удалось справиться с огнем лишь спустя несколько часов.

А 13 января пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Уфе (Россия). Огонь впоследствии перекинулся на силовые кабели и технологическое оборудование.

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Место
Саудовская Аравия
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