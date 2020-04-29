В Румынии захотели автономии венгерского края: сенат "завернул" закон

Сенат Румынии в среду, 29 апреля, отклонил законопроект о венгерской автономии в Секейском крае. Против проголосовали 126 сенаторов из 135 присутствующих.

Дебаты касательно вопроса длились около двух часов, передает Digi 24. В состав автономии должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью. Автономия получала бы своего президента со сроком полномочий в четыре года.

Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае. Предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".

Проект также предусматривал, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

Сенат Румынии EPA

Обсуждение проекта началось в следствие процедуры "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию в таком исходе, заявляя, что политики тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

Инициаторы законопроекта считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Правительство выступало против инициативы.

Депутаты административной комиссии заявляли, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что хочет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "изменить отношения" между государствами.

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