В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП: есть пострадавшие. Первые фото

В воскресенье, 20 октября, возле города Бранешть в уезде Галац (Румыния) перевернулся автобус, в котором из Греции в Одессу ехали 46 украинцев.
Об этом сообщает Mediafax (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что транспортное средство съехало с дороги и влетело в отбойник и в столб, после чего перевернулось. По предварительным данным adevarul.ro, в результате ДТП пострадали пять человек.
В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП
realitatea.net
Местные правоохранители уточнили, что водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода. На место ДТП прибыли экстренные службы.
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
realitatea.net
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
adevarul.ro
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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