В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП: есть пострадавшие. Первые фото

В воскресенье, 20 октября, возле города Бранешть в уезде Галац (Румыния) перевернулся автобус, в котором из Греции в Одессу ехали 46 украинцев.

Об этом сообщает Mediafax (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что транспортное средство съехало с дороги и влетело в отбойник и в столб, после чего перевернулось. По предварительным данным adevarul.ro, в результате ДТП пострадали пять человек.

В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП realitatea.net

Местные правоохранители уточнили, что водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода. На место ДТП прибыли экстренные службы.

В Румынии перевернулся автобус с украинцами realitatea.net

В Румынии перевернулся автобус с украинцами adevarul.ro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!