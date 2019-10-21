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21 октября • обновлено в 17:31
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В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП: есть пострадавшие. Первые фото

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В воскресенье, 20 октября, возле города Бранешть в уезде Галац (Румыния) перевернулся автобус, в котором из Греции в Одессу ехали 46 украинцев.

Об этом сообщает Mediafax (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что транспортное средство съехало с дороги и влетело в отбойник и в столб, после чего перевернулось. По предварительным данным adevarul.ro, в результате ДТП пострадали пять человек.

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В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП

В Румынии автобус с украинцами попал в страшное ДТП

realitatea.net

Местные правоохранители уточнили, что водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода. На место ДТП прибыли экстренные службы.

В Румынии перевернулся автобус с украинцами

В Румынии перевернулся автобус с украинцами

realitatea.net

В Румынии перевернулся автобус с украинцами

В Румынии перевернулся автобус с украинцами

adevarul.ro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Тема
украинцы за границей
Место
Румыния
Тег
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Вчера в Венгрии и Чехии, сегодня в Румынии! А на Украине вообще остались украинцы?
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