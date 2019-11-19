Заплатили за молчание: в Россию тайком доставили новые тела наемников Путина из ЧВК "Вагнера"

Во Владимирскую область РФ привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из ЧВК "Вагнера", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину.

Об этом со ссылкой на атамана казачьего общества "Ховрино" Евгения Шабаева сообщает The Moscow Times.

По его словам, семьям убитых выплатили внушительные денежные компенсации в обмен на молчание. Сколько погибших транспортировано и кто они, атаман уточнять не стал.

В Россию тайком доставили тела наемников Путина Еспресо

Шабаев добавил, что в среднем солдат низшего звена в ЧВК "Вагнера" получает от 120 до 300 тыс. рублей в месяц.

Также стало известно, что по словам руководителей африканских частных военных компаний OAM и Black Hawk, они проиграли контракты на работу в Мозамбике из-за "Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 октября стало известно о гибели 5 российских наемников в Мозамбике.

Социальная сеть Facebook разоблачила и удалила три российских сети влияния, нацеленные на страны Африки. Кремлевская пропаганда нацелилась на Мозамбик, Камерун, Судан, Ливию и другие страны. Всего Facebook удалил около 200 таких аккаунтов. В компании заявили, что страницы связаны с "фабрикой троллей", за которой стоит куратор ЧВК "Вагнера" Пригожин.

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