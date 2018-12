В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

Во вторник, 11 декабря, на севере Рима возник крупный пожар на предприятии по хранению и переработке отходов.

Reuters сообщает, что речь идет о свалке Tmb Salario, которая перерабатывает до 20% мусора города.

"На северной окраине Рима, на свалке возник большой пожар, от чего в небо над итальянской столицей поднялись клубы черного дыма", — говорится в материале.

Местные власти предупредили, что каждый, кто почувствует запах гари, должен закрыть окна и избегать любой активности на открытом воздухе в задымленном районе. Такие меры предосторожности поясняются тем, что дым может быть токсичным.

На место ЧП были отправлены 12 команд спасателей. Что именно вызвало пожар, пока не сообщается.

По информации Roma Today, площадь пожара составила около 2 тыс. кв.км. Возгорание было зафиксировано около 4:20 по местному времени (5:20 в Украине).

#Roma #11dic 10:00, #incendio discarica in via Salaria 907: in corso le operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme per evitare la propagazione ai depositi vicini. Nella clip la ricognizione aerea dell’elicottero #dragovf dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/87lpah29Rx