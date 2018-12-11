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В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

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Во вторник, 11 декабря, на севере Рима возник крупный пожар на предприятии по хранению и переработке отходов.

Reuters сообщает, что речь идет о свалке Tmb Salario, которая перерабатывает до 20% мусора города.

"На северной окраине Рима, на свалке возник большой пожар, от чего в небо над итальянской столицей поднялись клубы черного дыма", — говорится в материале.

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В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

Reuters

Местные власти предупредили, что каждый, кто почувствует запах гари, должен закрыть окна и избегать любой активности на открытом воздухе в задымленном районе. Такие меры предосторожности поясняются тем, что дым может быть токсичным.

В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

На место ЧП были отправлены 12 команд спасателей. Что именно вызвало пожар, пока не сообщается.

В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото
В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

По информации Roma Today, площадь пожара составила около 2 тыс. кв.км. Возгорание было зафиксировано около 4:20 по местному времени (5:20 в Украине).

В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото
В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото
В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото
В Риме произошел крупный пожар: первые подробности и фото

Как писал OBOZREVATEL, недавно на северо-западе Москвы случился масштабный пожар, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали.

Место
ИталияРим
Теги
пожарфотографии
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