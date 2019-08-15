В Польше загорелись два самолета: подробности ЧП

В четверг, 15 августа, в польском аэропорту имени Шопена в Варшаве сразу два самолета совершили аварийные посадки.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, первое ЧП с транспортным самолетом MD-11 произошло в шесть утра (07:00 по Киеву). Из-за чего работа воздушной гавани была остановлена на полчаса.

"Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь. Пожарная охрана аэропорта немедленно приступила к работе. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

После данного происшествия, уже через несколько часов (около 9 утра по Киеву) аварийную посадку в польской столице совершил уже пассажирский самолет польских авиалиний LOT лайнер "Эмбрайер".

Известно, что воздушное судно после взлета пролетело несколько километров и вернулось в аэропорт вылета из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно, пострадавших не было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

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