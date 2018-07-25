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В подарке Путина Трампу нашли чип

15.2тЧитать новость на украинском

На подарке президента России Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу нашли маркировку, которая содержала микросхему с крошечное антеной.

По данным Bloomberg, она передает сигнал на соседние телефоны. Отмечается, что это не шпионское устройство. Ведь микросхема рекламировалась, как особенность мяча Adidas AG.

На предмете был логотип для коммуникации у поля. При производстве микросхема NFC размещается внутри мяча под логотипом и напоминает значок сигнала WiFi. Микросхема позволяет доступ к видеозаписям игроков, соревнований и другого контента, если приблизить мобильное устройство к мячу. В Adidas отказались комментировать, может ли эта схема быть вектором хакерской атаки со стороны россиян.

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В издании отметили. Что по фотографиям с пресс-конференции в Хельсинки невозможно определить, могли ли удалить или заменить шпионским механизмом микросхему или же мог ли мяч быть поддельным.

"Процесс проверки безопасности, который делается для всех подарков, был сделан для футбольного мяча. Мы не собираемся дополнительно комментировать процедуры безопасности", – рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что в 2015 году инженер использовал подобный чип для отправки на телефон запроса на открытие ссылки, которая, если пользователь согласился на нее кликнуть, устанавливала вредоносный файл.

"Тем не менее, такая многоступенчатая атака через футбольный мяч кажется маловероятной, сказал Линус Нойманн, представитель гамбургского компьютерного клуба хакерского коллектива", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин подарил Трампу в Хельсинки футбольный мяч с Чемпионата мира-2018. Позже сотрудники Секретной службы забрали у американского лидера подарок на проверку. Отмечалось, что эта процедура является стандартной.

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
пиндосы долбоебы, это понятно. А вы ослоебы зачем эту херню печатаете?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Явный прокол. Дарить мяч с чипом, который потенциально может быть шпионским, глупо! Пусть с него не ведется прослушка, но если это принципиально возможно, то это просто недопустимо.
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Обозу уже не далеко до желтизны осталось. Главное - лидировать в рейтинге.
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andrei
andrei
Symon Valeriy, обоз изначально был желтым , вы что???!!!
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