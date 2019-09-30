В Париже прощаются с экс-президентом Шираком: все фото и видео

В Париже (Франция) 30 сентября проходят похороны 22-го президента Жака Ширака, который скончался на 87 году жизни несколькими днями раньше.

Ожидается, что провести равителя в последний путь приедут лидеры 80 государств. По информации Reuters, по состоянию на 12:30 по киевскому времени, прибыли уже 30 высокопоставленных лиц. Среди них – президент РФ Владимир Путин.

Церемония проходит в соборе в Доме инвалидов. Гроб с телом бывшего президента закрыт и накрыт флагом Франции. Мероприятие возглавляет действующий глава государства Эммануэль Макрон, также прибыли его предшественники Франсуа Олланд, Николя Саркози и Валери Жискар д'Эстен.

A Saint-Sulpice pour rendre un dernier #hommage à Jacques #Chirac, ce grand Président si cher au cœur des Français.

Merci Monsieur le Président ! 🙏🇫🇷 pic.twitter.com/pwkfLPFkoL — Jacky Deromedi (@jacky_deromedi) 30 сентября 2019 г.

Из других стран прилетели 42-й президент США Билл Клинтон, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, испанский бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро и бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

День похорон объявили траурным по всей стране. Национальные флаги приспущены на всех зданиях.

🔊 #JacquesChirac funeral: Military band plays "La Marseillaise", the French national anthem pic.twitter.com/1Wg1EvP8HU — FRANCE 24 English (@France24_en) 30 сентября 2019 г.

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