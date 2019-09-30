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30 сентября • обновлено в 12:50
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В Париже прощаются с экс-президентом Шираком: все фото и видео

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В Париже (Франция) 30 сентября проходят похороны 22-го президента Жака Ширака, который скончался на 87 году жизни несколькими днями раньше.

Ожидается, что провести равителя в последний путь приедут лидеры 80 государств. По информации Reuters, по состоянию на 12:30 по киевскому времени, прибыли уже 30 высокопоставленных лиц. Среди них – президент РФ Владимир Путин.

Церемония проходит в соборе в Доме инвалидов. Гроб с телом бывшего президента закрыт и накрыт флагом Франции. Мероприятие возглавляет действующий глава государства Эммануэль Макрон, также прибыли его предшественники Франсуа Олланд, Николя Саркози и Валери Жискар д'Эстен.

Из других стран прилетели 42-й президент США Билл Клинтон, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, испанский бывший премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро и бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

День похорон объявили траурным по всей стране. Национальные флаги приспущены на всех зданиях.

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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин отправился в Париж на похороны экс-президента Франции Ширака. -Интересно, Додон приедет? Потому что Путин без Донона, что свадьба без невесты.
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