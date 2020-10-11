В озере Лох-Несс зафиксирован загадочный 9-метровый объект

В озере Лох-Несс на глубине около 152 метров гидролокатор обнаружил 9-метровую фигуру.

Загадочный объект на экране своего устройства увидел директор круизного судна на озере Лох-несс Рональд Маккензи, сообщает Daily Mail.

Так, на записи с гидролокатора видна форексовая форель, а ниже – тот самый странный объект в форме большого полумесяца. Мужчина говорит, что это может быть гигантский осетр или угорь, но вполне и та самая Несси – мифическое существо, которое согласно легенде, обитает в озере Лох-Несс.

"Я считаю, что глубоко в Лох-Несс живет что-то большое, кто знает, что это может быть, но мне бы хотелось думать, что это Несси. Это то, что питается угрями или форелью. Это довольно необычно", – говорит Рональд.

Мужчина планирует передать изображение, полученное гидролокатором, компании – производителю оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года на озере Лох-Несс засняли неизвестное существо.