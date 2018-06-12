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В США мужчина захватил маленьких детей в заложники и убил их

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В американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.

Как сообщает Orlando Sentinel, жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник застрелился в туалете.

По предварительной информации, двое из убитых могли быть родными детьми стрелка.

Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.

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Гэри Уэйн Линдси

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Место
СШАОрландо
Объект
дети
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