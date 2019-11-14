В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

В четверг, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщается на странице миссии Украины в ООН в Twitter. Отмечается, что решение было принято, несмотря на прямые угрозы россиян.
"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. За – 67, против – 23", – сказано в сообщении.
В ООН приняли резолюцию по Крыму
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции, сообщил в Twitter, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.
"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "Голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ", – рассказал он.
Основными положениями указанной резолюции являются:
осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;
призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;
осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;
требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безпрепятственное возвращение на Родину;
призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.
Отметим, резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.
⬇️Tune in now⬇️#UNGA Third Committee is considering a draft resolution entitled “Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of #Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine”.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
The draft is presented by Deputy @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya.
🔴 https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/0JBkbcHOJO
#BREAKING 🔴#UNGA Third Committee adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in Crimea under the Russian occupation.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
✅67 - in favor, ❌23 - against.
Core elements of the draft resolution ⤵️ pic.twitter.com/UIwGA8LoYB
Таблиця голосування за "кримську" резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on #Crimea pic.twitter.com/6ET1DBEzAx— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Вірменія
Білорусь
Бурунді
Камбоджа
Китай
Кот-д’Івуар
Куба
КНДР
Еритрея
Індія
Іран
Казахстан
Киргистан
М’янма
Нікарагуа
Філіпіни
РФ
Сербія
Судан
Сирія
Уганда
Венесуела
Зімбабве
Проект "Кримської" резолюціі щойно схвалений Третім комітетом Генасамблеї ООН переконливою кількістю голосів. Дякуємо за підтримку! Боротьба триватиме! pic.twitter.com/oQbZFZiHJm— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 14, 2019
Попри прямі погрози російських дипломатів в Третьому комітеті членам ООН і зневагу до доповіді Генсекретаря, інформацію в якій було названо "бредом" Третій комітет підтримав проект резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.