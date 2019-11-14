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14 ноября • обновлено в 21:46
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В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

13.9т
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В четверг, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на странице миссии Украины в ООН в Twitter. Отмечается, что решение было принято, несмотря на прямые угрозы россиян.

"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. За – 67, против – 23", – сказано в сообщении.

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В ООН приняли резолюцию по Крыму

В ООН приняли резолюцию по Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции, сообщил в Twitter, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "Голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ", – рассказал он.

Основными положениями указанной резолюции являются:

  • осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

  • призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

  • осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

  • требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безпрепятственное возвращение на Родину;

  • призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Отметим, резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Тег
ООН
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А он может доказать что Крым Россия????то что они в Рашке написали это Филькина грамота)))если я на соседской хате напишу что она моя это не значит что она моя и российские законы никого не волнуют))для мира их нет))))и крым как был украинским так и остался))))
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Клоачная гопота...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
С каждым разом за подобные резолюции голосующих "за" становится все меньше и меньше
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