В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

В четверг, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на странице миссии Украины в ООН в Twitter. Отмечается, что решение было принято, несмотря на прямые угрозы россиян.

"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. За – 67, против – 23", – сказано в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции, сообщил в Twitter, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "Голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ", – рассказал он.

Основными положениями указанной резолюции являются:

Отметим, резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

