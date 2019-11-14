В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

В четверг, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на странице миссии Украины в ООН в Twitter. Отмечается, что решение было принято, несмотря на прямые угрозы россиян.

"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. За – 67, против – 23", – сказано в сообщении.

В ООН приняли резолюцию по Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции, сообщил в Twitter, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "Голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ", – рассказал он.

Основными положениями указанной резолюции являются:

осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безпрепятственное возвращение на Родину;

призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Отметим, резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

⬇️Tune in now⬇️#UNGA Third Committee is considering a draft resolution entitled “Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of #Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine”.



The draft is presented by Deputy @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya.



🔴 https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/0JBkbcHOJO — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

#BREAKING 🔴#UNGA Third Committee adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in Crimea under the Russian occupation.



✅67 - in favor, ❌23 - against.



Core elements of the draft resolution ⤵️ pic.twitter.com/UIwGA8LoYB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Таблиця голосування за "кримську" резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on #Crimea pic.twitter.com/6ET1DBEzAx — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇



Вірменія

Білорусь

Бурунді

Камбоджа

Китай

Кот-д’Івуар

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргистан

М’янма

Нікарагуа

Філіпіни

РФ

Сербія

Судан

Сирія

Уганда

Венесуела

Зімбабве — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Проект "Кримської" резолюціі щойно схвалений Третім комітетом Генасамблеї ООН переконливою кількістю голосів. Дякуємо за підтримку! Боротьба триватиме! pic.twitter.com/oQbZFZiHJm — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 14, 2019

Попри прямі погрози російських дипломатів в Третьому комітеті членам ООН і зневагу до доповіді Генсекретаря, інформацію в якій було названо "бредом" Третій комітет підтримав проект резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

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