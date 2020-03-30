Главная Новости
30 марта • обновлено в 22:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США

3.5т
Читать материал на украинском

В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США USNS Comfort, который оборудуют под клинику для людей, требующих неотложной медицинской помощи. Ведь обычные больницы города переполнены больными коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Видео с военным судном показал на своей официальной странице в Twitter президент США Дональд Трамп (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот корабль весом 70 000 тонн – это месседж надежды и солидарности с невероятными людьми Нью-Йорка, тысячами докторов, медсестер и медработников, которые спасают жизни американцев", – сказал американский лидер.

Плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США

Twitter NBC News NOW

Плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США

Скриншот видео

Плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США

Скриншот видео

Как сообщает "Голос Америки", военный корабль оборудован 1 тыс. кроватей, 12 операционными, а также имеет восемь мест в реанимации. Он позволит высвободить места в больницах и разгрузить местных врачей, которые смогут сконцентрироваться на лечении пациентов, зараженных COVID-19.

Напомним, судно вышло 28 марта из порта Норфолк в штате Вирджиния. На церемонии его отправки присутствовал лично Трамп.

Плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США

Скриншот видео

Плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса. Ведь сейчас США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге по количеству случаев заражения COVID-19 – там уже почти 156 тысяч больных.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США Нью-Йорк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
и конци в воду..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги