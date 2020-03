В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США USNS Comfort, который оборудуют под клинику для людей, требующих неотложной медицинской помощи. Ведь обычные больницы города переполнены больными коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Видео с военным судном показал на своей официальной странице в Twitter президент США Дональд Трамп (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот корабль весом 70 000 тонн – это месседж надежды и солидарности с невероятными людьми Нью-Йорка, тысячами докторов, медсестер и медработников, которые спасают жизни американцев", – сказал американский лидер.

Плавучий госпиталь ВМС США Twitter NBC News NOW

Плавучий госпиталь ВМС США Скриншот видео

Плавучий госпиталь ВМС США Скриншот видео

Как сообщает "Голос Америки", военный корабль оборудован 1 тыс. кроватей, 12 операционными, а также имеет восемь мест в реанимации. Он позволит высвободить места в больницах и разгрузить местных врачей, которые смогут сконцентрироваться на лечении пациентов, зараженных COVID-19.

Напомним, судно вышло 28 марта из порта Норфолк в штате Вирджиния. На церемонии его отправки присутствовал лично Трамп.

Плавучий госпиталь ВМС США Скриншот видео

Плавучий госпиталь ВМС США Скриншот видео

USNS Comfort has arrived in NYC. It’s passing World Trade Center right now on the Hudson River. I can hear cheering from Jersey City. pic.twitter.com/a7kTK2dmQh — Kevin Rincon (@KevRincon) March 30, 2020

WATCH: USNS Comfort, a Navy hospital ship loaned to the coronavirus cause, arrives in New York City. The ship will care for New Yorkers who aren't infected with COVID-19 but still require urgent care. https://t.co/MXCk1idBh3 — ABC News (@ABC) March 30, 2020

LIVE: #USNSComfort arrives in New York in support of the DOD’s #COVID19 response efforts. (no sound) https://t.co/fajV9TUGSd — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 30, 2020

USNS Comfort passes the Statue of Liberty as it enters New York Harbor on Monday morning. pic.twitter.com/FwyYVtq12J — NBC News NOW (@NBCNewsNow) March 30, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса. Ведь сейчас США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге по количеству случаев заражения COVID-19 – там уже почти 156 тысяч больных.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!