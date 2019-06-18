В Нигерии трое детей-смертников устроили кровавый теракт: погибли 30 человек, 40 раненых

На севере Нигерии трое детей-смертников устроили теракт, в результате которого погибли 30 человек, еще 40 получили ранения.

Как сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников, террористами оказались две девочки и мальчик.

Теракт в Нигерии CNN

Сообщается, что один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часа в зале, где болельщики смотрели футбол. Еще два взрыва прозвучали в толпе в баре.

Отмечается, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако подозрение падает на террористическую группировку "Боко Харам". Ее боевики регулярно совершают нападения в регионе. Как сообщает источник, для достижения своих целей террористы часто вербуют детей, которых они похищают из деревень на севере Нигерии.

CNN

Город Кондуга на карте Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России были нейтрализованы двое бандитов, планировавших совершить кровавый теракт.

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