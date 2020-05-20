В Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом

В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом COVID-19 от животного.
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Как пишет Reuters, об этом сообщила голландский министр сельского хозяйства Карола Шутен в письме в парламент.
Коронавирус
В нем она признала, что предыдущие утверждения из ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были ошибочными.
Впрочем, Шутен заверила, что Нидерландский институт общественного здоровья по-прежнему оценивает шанс передачи вируса от животного к человеку как минимальный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах Нидерландов.
Тогда Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций страны отмечало, что у норок на хозяйствах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекеле были обнаружены симптомы заболевания COVID-19, в том числе проблемы с дыханием.
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