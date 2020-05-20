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20 мая • обновлено в 05:57
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В Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом

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В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом COVID-19 от животного.

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Как пишет Reuters, об этом сообщила голландский министр сельского хозяйства Карола Шутен в письме в парламент.

Коронавирус

Коронавирус

В нем она признала, что предыдущие утверждения из ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были ошибочными.

Впрочем, Шутен заверила, что Нидерландский институт общественного здоровья по-прежнему оценивает шанс передачи вируса от животного к человеку как минимальный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах Нидерландов.

  • Тогда Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций страны отмечало, что у норок на хозяйствах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекеле были обнаружены симптомы заболевания COVID-19, в том числе проблемы с дыханием.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Нидерланды
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