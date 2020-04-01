В Нидерландах от коронавирусной инфекции вылечилась 101-летняя пациентка.

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Бабушку уже выписали из медучреждения, назвав ее выздоровление "искрой надежды". Об этом сообщает Reuters.

Имя долгожительницы врачи не называют, но говорят, что она была госпитализирована в больницу Ейсселанд вблизи Роттердама полторы недели назад с усложненным дыханием и положительным результатом на COVID-19.

nos.nl

Отмечается, что сначала пациентка находилась в изоляции, но теперь выздоровела достаточно для того, чтобы покинуть больницу. Правда, поскольку бабушка живет одна, некоторое время ей придется провести в доме престарелых, под присмотром, но потом она вернется домой.

"Она жесткая женщина, смелая дама. И приятно видеть, что следует советам медиков, например, чихает в локоть и даже говорит, чтобы я держался на должной дистанции", – рассказал о своей пациентке врач-пульмонолог Сунил Рамлал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из больницы Римини в ночь на 26 марта выписали 101-летнего пациента, которому удалось побороть коронавирус и полностью выздороветь.

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