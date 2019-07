В Непале и Индии из-за дождей погибли десятки человек: фото и видео стихии

По меньшей мере 17 человек погибли в Непале и 11 – в Индии в результате муссонных проливных дождей, которые привели к наводнениям и оползням.

Об этом сообщает AFP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Согласно данным полиции Непала, семь человек были травмированы, а еще семь – пропали без вести. Стихия разбушевалась в стране вечером 11 июля. Отмечается, что больше всего пострадала восточная часть Непала.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди могут затянутся на несколько дней, поэтому жителям рекомендовали были острожными. Экстренные службы для спасения людей задействовали вертолеты.

В Индии дожди затронули северо-восточную часть страны. Сообщается, что шесть человек погибли в Ассаме и еще пять — в Аруначал-Прадеше.

Especially heavy #monsoon rains in Bangladesh and Nepal recently have lead to widespread flooding and mudslides. These images are from Friday ...

Matt pic.twitter.com/LSPQSPNZ8h