Главная Новости
12 февраля • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В НАТО заявили о мощном ответе на новые ракеты России

1.7т
Читать материал на украинском

В НАТО инвестировали в новую противовоздушную и противоракетную оборону в ответ на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем, в том числе 9М729 и "Авангард".

С таким заявлением 11 февраля выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает DW. Он отметил, что впервые в истории НАТО боеготовые войска настолько масштабно представлены в восточной части Альянса.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

rbc.ua

"Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что именно из-за разработки ракеты 9М729 (по классификации НАТО – SSC-8) было прекращено действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ракета 9М729 после запуска

Ракета 9М729 после запуска

habr.com

По словам Столтенберга, новые российские ракеты – это только часть схемы поведения РФ в течение последних нескольких лет. Он уточнил, что речь идет о "крупных инвестициях в новые современные системы вооружения – как ядерные, так и обычные".

Самоходная пусковая установка ракет 9М729

Самоходная пусковая установка ракет 9М729

habr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мощную поддержку Украине и анонсировал встречу с министром обороны Андреем Загороднюком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Йенс Столтенберг
Место
Бельгия Брюссель
Теги
ракеты НАТО
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
4
11
Смешно
7
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Феерично мощный ответ, наеbнувшись мощной жопой на ежа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
"Мы создадим, мы ответим...." Вот когда создадите ,тогда и хвастайтесь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
!?На одном из американских ТВ каналов недавно показали один занятный фильм про Украину под названием «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Фильм показан на канале One America News, пока что ещё не имеющим очень большого охвата. Автором фильма стал Майкл Капуто, бывший советник президента США Дональда Трампа. Сам фильм длится около часа и почти половину времени в нём занимает… Украина. Нет, вы не подумайте, что там вам рассказывают о гордой стране, которая решила вырваться из лап могучего и злобного имперского соседа. Не рассказывают там и о «революции достоинства», когда якобы простые украинские граждане вышли на майдан и снесли опостылевшую коррумпированную власть. Этот фильм совсем не о том, что майдан был красивой и благородной историей, которая привела Украину к свободе и процветанию. В нём – всё совсем наоборот. Говоря одним словом – правда. В фильме говорится о том, как бывшие у власти в США демократы вмешивались во внутреннюю политическую жизнь Украины. В фильме майдан предстаёт не романтичной историей, а кровавым госпереворотом, лидеры которого ради победы пошли даже на расстрел своих сторонников. В фильме много интервью с различными украинскими политическими деятелями Украины, которые так или иначе были замазаны во всей этой истории, а также со снайперами из Грузии, которые расстрел майдана и осуществили. И всё это происходило под кураторством тогдашнего вице-президента США Байдена и с одобрения главы Белого Дома Барака Обамы.ц
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Mega Death
Mega Death
Цимельман Филя, Xoxлы до сих пор верят, что это они самостоятельно майдан замутили. А США их друзья))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги