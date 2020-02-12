В НАТО заявили о мощном ответе на новые ракеты России

В НАТО инвестировали в новую противовоздушную и противоракетную оборону в ответ на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем, в том числе 9М729 и "Авангард".

С таким заявлением 11 февраля выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает DW. Он отметил, что впервые в истории НАТО боеготовые войска настолько масштабно представлены в восточной части Альянса.

Йенс Столтенберг rbc.ua

"Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что именно из-за разработки ракеты 9М729 (по классификации НАТО – SSC-8) было прекращено действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ракета 9М729 после запуска habr.com

По словам Столтенберга, новые российские ракеты – это только часть схемы поведения РФ в течение последних нескольких лет. Он уточнил, что речь идет о "крупных инвестициях в новые современные системы вооружения – как ядерные, так и обычные".

Самоходная пусковая установка ракет 9М729 habr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мощную поддержку Украине и анонсировал встречу с министром обороны Андреем Загороднюком.

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