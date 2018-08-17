"В Москву — только медведи": на росТВ взбесились из-за яркого троллинга Омеляна

Советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александр Хинштейн крайне нервно отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что по Москве всокоре будут ходить только медведи(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Этот сарказм украинского чиновника касался инициативы об отмене железнодорожного сообщения Украины со страной-агрессором. Яркий троллинг задел россиянина за живое и он перешел на откровенные угрозы в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В частности,он обвинил украинскую сторону в раздувании русофобии и истерии и нагло потребовал относиться к стране-агрессору с уважением при любых обстоятельствах.

"Поверить в перспективу хождения по улицам Москвы одних медведей может только человек психически неустойчивый. Я полагаю, что никто, даже из людей, не любящих нашу страну, воспринимающих Россию в качестве главного противника, всерьез никогда в подобное не поверит. Если вы действительно относитесь к нам, как к своему врагу, — это ваше право. Но, пожалуйста, вы относитесь к нам с уважением, потому что недооценивать противника — это первый путь к поражению", — угрожающе обратился Хинштейн к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омелян убежден, что отмена пассажирских поездов из Украины в Россию обезопасит украинцев от попадения в тюрьмы страны-агрессора. Кроме того, министр убежден, что в условиях военного противостояния двух стран гражданам нашего государства нечего ездить на территорию оккупантов.