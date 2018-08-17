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ПолитикаЭкономика

"В Москву — только медведи": на росТВ взбесились из-за яркого троллинга Омеляна

23.5тЧитать новость на украинском

Советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александр Хинштейн крайне нервно отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что по Москве всокоре будут ходить только медведи(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Этот сарказм украинского чиновника касался инициативы об отмене железнодорожного сообщения Украины со страной-агрессором. Яркий троллинг задел россиянина за живое и он перешел на откровенные угрозы в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В частности,он обвинил украинскую сторону в раздувании русофобии и истерии и нагло потребовал относиться к стране-агрессору с уважением при любых обстоятельствах.

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"Поверить в перспективу хождения по улицам Москвы одних медведей может только человек психически неустойчивый. Я полагаю, что никто, даже из людей, не любящих нашу страну, воспринимающих Россию в качестве главного противника, всерьез никогда в подобное не поверит. Если вы действительно относитесь к нам, как к своему врагу, — это ваше право. Но, пожалуйста, вы относитесь к нам с уважением, потому что недооценивать противника — это первый путь к поражению", — угрожающе обратился Хинштейн к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омелян убежден, что отмена пассажирских поездов из Украины в Россию обезопасит украинцев от попадения в тюрьмы страны-агрессора. Кроме того, министр убежден, что в условиях военного противостояния двух стран гражданам нашего государства нечего ездить на территорию оккупантов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Владимир Омелян
Место
Россия
Объект
Министерство инфраструктуры
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Kovtonyuk Yuriy
Kovtonyuk Yuriy
Я этих московитских клоунов даже не смотрю!:)
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Все просто посмеялись от души,такого идиота еще надо было найти на этот пост.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Человечек Зелёный, полностью с тобой соглашусь, Хинштейн, полный идиот!) Блин, да ещё и еврей!))) Как вы в россии на такое могли пойти???)))))
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
что ты- уважайте кацапов! ))))))))))) их недооценивают- да вас хорошо оценивают- поэтому и выбрали Европу!)))))))))))
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