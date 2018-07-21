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В Москве считают, что поймали бога за бороду

1.5т

Как уже хорошо известно, российское вундерваффе, получившее наименование Су-57, уже как бы принято на вооружение, но как бы в очень урезанном виде. Самое главное, самолет не имеет собственных двигателей, но кроме того у него проблемы с покрытием, самой конструкцией планера и радиоэлектроникой. Тем не менее, этот самолет уже отметился в Сирии как единица российских ВВС. Поскольку двигатели к самолету должны быть готовы к 2025 году, то к этому же времени он должен выйти на кондиции конкурента, которым заявлен Ф-22., ушедший в серию в 2001 году. Су-57 в серию не пошел и потому его соотношение к степени готовности Ф-22 можно относить скорее к 1997 году, когда был выпущен предсерийный самолет, уже существенно отличающийся от прототипа и имеющий почти всю функциональность серийной машины. То есть, если сравнивать с этим конкурентом, то россияне отстали в программе самолета пятого поколения на 21 год.

Однако, есть большая вероятность того, что выпущенные 12 экземпляров Су-57 так и останутся в том виде, который они имеют сейчас и с той же функциональностью. По крайней мере, ВВС уже утратили к ним интерес, а на уровне оборонного блока правительства уже раздаются предложения о полном сворачивании программы, как неудачной. Если все так и случится, то сравнение с Ф-22 окажется совершенно некорректным потому, что самолет не соответствует ключевым параметрам самолета пятого поколения и скорее – относится к некому переходному классу. В РФ любят снабжать свои самолеты четвертого поколения массой плюсов, а потому, Су-57 скорее можно назвать самолетом 4,5 поколения. Уже не четвертое, но и точно – не пятое поколение.

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Как это не странно, США тоже имели такую машину, которая только недавно официально снята с вооружения и даже с консервации. Речь идет о самолете F-117 Nighthawk.

Его маркировка не вполне соответствует его функциям, поскольку код F присваивается истребителям, эта машина могла быть чем угодно, но точно – не истребителем. Собственно говоря, самолет был изначально и с нуля построен как машина, чрезвычайно малозаметная для радаров ПВО. Поэтому его внешний вид и сейчас не лишен футуризма, а в 1981 году, когда сама концепция невидимки была из разряда фантастики – тем более. Именно в этом году самолет поднялся в небо, а уже осенью 1983 года оперативной готовности достигла первая тактическая группа №4450. Это примерно соответствует тому, что сейчас россияне имеют со своим Су-57 сегодня.

Надо заметить, что машина действительно оказалась прорывной. Кроме специально разработанной формы самолета, были применены необычные средства снижения радиолокационной заметности буквально во всех элементах, начиная от формы створок люков и кончая специальной конструкции фонаря кабины, которая на давала отразиться лучу радара от шлема пилота или оборудования. Кроме того, внимание уделялось минимальной заметности самолета в инфракрасном диапазоне, для чего были предусмотрены узкие щелевые сопла, которые быстро смешивали выходные газы с окружающим воздухом и охлаждали смесь до безопасной температуры. Кроме того, эти меры позволяли избежать инверсионного следа. Между прочем, именно на этой машине было предусмотрено размещение всего вооружения не на внешних подвесках, а внутри фюзеляжа. Для обеспечения эффекта невидимости, самолет не оборудовался бортовым локатором и вообще – не пользовался приборами, которые излучают хоть что-то. Единственный демаскирующий момент был, когда сбрасывалась управляемая бомба. На какое-то время открывался люк и радар получал нужную отражающую поверхность, а кроме того, пилот подсвечивал цель лазером.

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Все остальное время самолет давал минимальное отражение сигнала локатора и то, что отражалось, было сфокусировано в узкие лучи, которые не давали никакой полезной информации радарам. В итоге удалось добиться снижения радиолокационной заметности в 100-200 раз, относительно обычного самолета такого же размера. Несмотря на свою достаточно высокую энерговооруженность, обеспеченную двигателями Ф-404, самолет был достаточно тихоходным и летал примерно со скоростью бомбардировщика В-52, а его необычная форма почти полностью убивала аэродинамику и устойчивость полета машины достигалась только за счет работы мощного бортового вычислительного комплекса.

Да, этот самолет еще не соответствовал требованиям пятого поколения, которые были сформированы позже, но он был очень близок к нему и уж точно – не мог относиться к самолету четвертого поколения.

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В общем, высчитывая отставание программы Су-57 от американской программы стэлс самолетов, следует ее сравнивать не с Ф-22, а с Ф-117, поскольку технологически они находятся примерно в одной категории. А это означает, что россияне отстают от американцев уже на 25 лет. Как бы они не надували щеки, но все выглядит именно так. Это, что касается авиации. О надводном флоте же просто бессмысленно говорить вообще, ибо тут речь не может идти об отставании. Тем не менее, в Москве почему-то считают, что они поймали бога за бороду и могут качать права. Вот только когда их железо сталкивается в бою с высокотехнологичным американским или израильским, результат оказывается одним и тем же. Это положение из разряда Крымской войны, когда Нахимов утопил свой флот лишь потому, что он оказался совершенно ничтожным, в технологическом плане.

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Владимир Путин
Источник
Источник:defence-line.org
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