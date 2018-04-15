В Москве рухнул дом: видео страшных последствий

В Москве у шестиэтажного реконструируемого дома на Пушкаревом переулке обвалилась наружная стена.

Людей эвакуировали. На месте работали спасатели, сообщает ТАСС.

Как пишет Интерфакс-Россия со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюкова, аварийное здание решили снести. Для этого используют специальную технику.

Он рассказал, что в воскресенье, 15 апреля, здание частично обрушилось в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

"Две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по 1,5 метра. Слава Богу, никто не пострадал. Здания и сооружения, находящиеся рядом не пострадали", - подчеркнул заммэра.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Москве на улице Трубной обрушилось здание, в результате чего пострадали минимум три человека.