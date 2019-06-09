В Молдове вспыхнули массовые протесты: президент отстранен. Все детали

В столице Молдовы Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.

По данным NewsMaker, еще ночью были установлены палатки у входов в правительство, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Министерство финансов, сельского хозяйства и так далее (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Люди собрались после того, как в экстренном порядке 8 июня прошло утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Протестующие не собирались пропускать внутрь новых чиновников. Более того, они хотят отставки президента Игоря Додона. На акцию также пришел бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу, чтобы "защитить все учреждения страны".

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Протест в Молдове newsmaker

"Мы не дадим им захватить ни одно учреждение в стране. Мы даже не разрешим им зайти. У них нет права, им нечего там делать", — сказал он журналистам.

По неподтвержденным данным, на протесты собираются свозить госслужащих на автобусах, на которых "давят руководители госучреждений, связанные с Демпартией".

Ночная акция в Кишиневе newsmaker

Участники протестов говорили, что вышли на акцию против федерализации, а также выступают за стабильность. При чем журналистам, которые задавали вопросы на русском языке, они отказывались отвечать. Кроме того, на площади Великого национального собрания устанавливали сцену. Среди оборудования был замечен баннер с логотипом Демпартии.

Президент Молдовы Игорь Додон в связи с происходящим попросил мировое сообщество стать посредником в вопросе мирной передачи власти в стране.

Протест в Кишиневе Agora

"Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", — написал он в Facebook.

Днем Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филиппу из-за того, что президент не распустил парламент. В суде заявили, что Додон нарушил Конституцию. Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

По данным РИА Новости, парламент Молдовы принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорилось, что "государственные и правовые учреждения страны захвачены".

В документе сказано, что в республики широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность в связи с нарушениями прав и свобод человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка называют крупнейшим олигархом Молдовы. Оппозиционные акции протеста против него и его политсилы проводятся уже несколько лет, однако "демократы" все также остаются при власти.

В 2018 году полиция разгоняла протестующих в Кишиневе, которые требовали отставки министра внутренних дел Александра Жиздана. А это была не единственная акция протеста в Молдове за год.

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