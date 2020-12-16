В Молдове русский язык приравняли к государственному

Парламент Молдовы вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что фактически приравняло его к государственному.

Об этом сообщил "Интерфакс". Одобрение законопроекта во втором чтении обеспечили депутаты Партии социалистов и партии "Шор", которые поддерживают президента страны Игоря Додона, который сложит свои полномочия 23 декабря.

Представители оппозиционных политических сил бойкотировали заседание парламента, заявив о "токсичности" повестки дня, которую предложило большинство.

Особый статус русского языка означает, что он получил такие же права, как и молдавский. Соответственно, на русском письменно и устно могут общаться с гражданами представители органов государственной власти, а также всех организаций и предприятий страны.

В соответствии с законом, на русский язык в обязательном порядке будут переводить наименования всех товаров и услуг, а также лекарственных препаратов. В табличках и вывесках организаций и учреждений их названия также будут писать и на русском.

Кроме того, предусматривается ответственность чиновников за отказ общаться с гражданами по их просьбе на русском языке или давать им письменные ответы.

Избранный президент Молдовы Мая Санду после принятия законопроекта в первом чтении раскритиковала его и заявила, что оспорит его в суде.

"Знаю, почему социалисты это сделали именно сейчас – они испугались того, что жители страны объединились, чтобы бороться с коррупцией и навести порядок в стране. Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады", – заявила Санду.

Напомним, Додон в интервью российским телеканалам заявил, что хочет успеть до инаугурации новоизбранного президента Молдовы Майи Санду, назначенной на 24 декабря, подписать закон о статусе русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Судебный процесс длился два года.