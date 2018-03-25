В Молдове прошла акция за объединение с Румынией

В воскресенье, 25 марта, в столице Молдовы Кишиневе прошла акция "Великое национальное собрание", посвященная 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии.

Организатором митинга являются "Альянс столетия", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии, передает NewsMaker.

В акции сторонников объединения Молдовы с Румынией приняли участие около 100 тыс. человек, однако полиция Кишинева насчитала только 7 тысяч.

Митинг в Молдове NewsMaker

Митинг в Молдове NewsMaker

Участники акции подписали символическую декларацию об объединении Молдовы с Румынией, сообщает Publika.

Правоохранители задержали группу молодых людей (21 человека), у которых были обнаружены противогазы, биты, маски и ножи.

Новости В Молдове выступили за объединение с Румынией

Митинг в Молдове NewsMaker

При этом президент Молдовы Игорь Додон считает, что унионистское движение, представители которого настаивают на объединении Молдовы с Румынией, - маргинальный и радикальный проект, способный еще больше разделить общество, передает Укринформ.

"Несмотря на то, что сегодня унионизм потерпел крах, мы обязаны осудить эту политическую для Республики Молдова чуму. Из-за коррупции, бедности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, люди вынуждены искать альтернативы, присоединяясь, в том числе, и к этому маргинальному и радикальному проекту", - считает Додон.

Митинг в Молдове NewsMaker

По мнению молдавского президента, правящая в стране коалиция во главе с Демократической партией несет прямую ответственность за растущую разобщенность в обществе.

"Будущее руководство Молдовы займется экономическими вопросами и улучшением благосостояния граждан, а унионизм будет объявлен вне закона. Иностранные спецслужбы больше не смогут организовать провокации против государственности нашей страны. У Молдовы есть будущее, а унионизм уйдет в историю", - подытожил президент.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Молдове в обход президента назначили министров.