В мире зафиксировали антирекорд заражений COVID-19: статистика по коронавирусу на 21 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире установил антирекорд по распространению: 20 мая ВОЗ зафиксировала максимальное число заражений с момента начала пандемии – 106 тысяч. Большинство случаев были обнаружены в четырех странах.

По состоянию на 21 мая COVID-19 подхватили более 5 млн человек. Из них более 329 тысяч скончались и свыше 2 млн выздоровели.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 19 230 человек. Умерли 564 пациента, выздоровели 5955.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (почти 1,6 млн) и Россия (более 308 тысяч), а на третьем месте Испанию сменила Бразилия (более 293 тысяч).

В китайском городе Ухань, который считается первичным очагом распространения пандемии, на пять лет запретили ловить, продавать и есть диких животных.

Главное за 21 мая:

05:56 – В Канаде прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 990 случаев, что является минимумом с 29 марта.

05:55 – В Китае за сутки обнаружили только два новых случая инфицирования коронавирусом.

05:18 – Бразилия обогнала Испанию по количеству больных коронавирусом и оказалась на втором месте в мире. При этом в стране за сутки зарегистрировали такое же количество больных, как в США – 21,4 тысячи.

00:36 – В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом, общее число достигло 1794, свидетельствуют данные местного оперштаба.

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