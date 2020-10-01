В мире прибавилось более 300 тысяч зараженных коронавирусом: статистика на 1 октября. Обновляется
По состоянию на четверг, 1 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 313 099 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 86 тыс., в США – 40 тыс., а также в Бразилии – 33 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более одного млн человек. При этом болезнь побороли более 25,4 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 208 959 человек. Умерли 4129 пациентов, выздоровели – 92 360.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,4 млн), Индия (более 6,3 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
В Польше правительство усилило карантин в связи с резким увеличением количества зараженных коронавирусом в течение последних нескольких дней.
Украина вошла в топ-15 мирового рейтинга по больным COVID-19.
Главное за 1 октября:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в стране приближается к рекордному показателю.
Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал основателя Microsoft Билла Гейтса "тупицей". Спор возник из-за коронавируса. Гейтс обвинил Маска в несерьезном отношении к пандемии.
В ответ на это изобретатель обозвал миллиардера, отметив, что производит оборудование для вакцинации той компании, в которую инвестирует глава Microsoft, пишет The New York Times.
Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно через две недели. При этом максимальное количество зараженных не будет превышать 9 000, убежден эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Москве за сутки от коронавируса скончались 24 человека. Обще количество летальных случаев в городе уже достигло 5 254, сообщает оперативный штаб.