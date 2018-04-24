В мире началась новая война: названы ключевые игроки

В новой "холодной войне" будет три ключевых игрока. При этом в ней будет активно участвовать Израиль.

Об этом написал в своем блоге на "Обозревателе" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, "стартом горячей фазы "холодной войны" можно считать речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 14 марта после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Насчет государств-гегемонов, которые эту войну затевают и в принципе будут ее вести, они как были, так и есть - это Соединенные Штаты, Китай и Российская Федерация. Новые игроки уже разделены на лагеря - они имеют своих кураторов и принадлежат к какому-то одному лагерю. Если мы говорим о Саудовской Аравии - мы подразумеваем Соединенные Штаты, если мы говорим об Иране - мы подразумеваем Российскую Федерацию", - пояснил эксперт.

По его мнению, новым игроком в данном противостоянии будет Израиль, который в предыдущей "холодной войне" участия не принимал.

"И скорее всего Израиль станет ключевым государством в новом арабо-израильском конфликте, который может сейчас разгореться, и его разгорание подогревают те же Соединенные Штаты", - отметил Жданов.

По его мнению, Китай и дальше будет придерживаться своей "философии".

"Это сидеть и наблюдать, и использовать подходящий момент. Поэтому Китай сейчас держится в тени и ждет своего звездного часа для решения своих проблем", - считает эксперт.

Жданов также добавил, что главной задачей нынешнего этапа "холодной войны" - "как всегда максимально ослабить Российскую Федерацию". При этом речь идет не о военной составляющей.

"В военном плане она на сегодня слаба, как никогда, и бомбардировки в Сирии это наглядно демонстрируют. А главная задача сейчас - ослабить Россию еще экономически и переделить рынки сбыта и сферы влияния, которые на сегодняшний день существуют в мире. Через войну на Ближнем Востоке, допустим, перераспределить рынок нефти, углеводородов и газа на европейском континенте за счет доли Российской Федерации", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале новой "холодной войны" и добавил, что ситуация осложняется выходом на арену новых игроков.