В мире COVID-19 заразились почти 40 млн человек: статистика на 18 октября. Обновляется

Состоянием на воскресенье, 18 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 40 млн человек. За минувший день выявлено почти 372,7 тысяч новых инфицированных. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,8 млн пациентов.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 72 тысячи и в США – 54 тыс. В тройку лидеров ворвалась Франция – 32 тысячи.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 293 641 человек. Умерли 5 517 пациентов, выздоровели – 124 113.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Главное за 18 октября: