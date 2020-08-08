В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата

В Минске второй раз за неделю задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Как сообщил Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз увезли в Центральное РОВД Минска "для участия в административном процессе".

6 августа главу штаба Тихановской уже задерживали "для беседы" в отделе по борьбе с оргпреступностью, после чего отпустили.

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Напомним, изначально муж Светланы Тихановской Сергей планировал участвовать в выборах президента Беларуси, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате инициативную группу зарегистрировала его жена – и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

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