В Минске почтили память погибшего в протестах: акцию разогнали. Фото и видео

В Минске люди принесли цветы на места гибели одного из участников протестов против результатов выборов президента Беларуси.

На акции собрались несколько десятков человек (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Минске почтили память погибшего участника протестов

Силовики разогнали участников этой акции. Был ли кто-то задержан, неизвестно.

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

В Минске почтили память погибшего участника протестов

Силовики разогнали участников акции

Силовики разогнали участников акции

Силовики разогнали участников акции

Білоруси принесли квіти до місця, де загинув протестувальник pic.twitter.com/ecMUnRUve1 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, во время демонстрации против результатов выборов президента Беларуси, на которых победил Александр Лукашенко, погиб один из протестующих.

По данным МВД страны, мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и погиб от взрыва.

Однако по данным оппозиционных медиа, силовики забрасывали людей светошумовыми гранатами, что и стало причиной гибели.