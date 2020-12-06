В Минск начали стягивать спецтехнику и силовиков: по всей Беларуси пройдут Марши воли
В воскресенье, 6 декабря, в городах Беларуси пройдут Марши воли. Начало – в 12:00 по местному времени.
Как сообщает Onliner.by, с самого утра в Минск стягиваются автозаки, броневики, водометы и другая спецтехника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Большая колонна бронемашин проследовала со стороны Уручья по проспекту Независимости. Также спецтехнику в сопровождении "Стрелы" видели на Партизанском проспекте города.
На Октябрьской площади Минска традиционно выставили ограждение.
Организаторы марша заявили, что "лукашисты" продолжают отрицать реальность, полагая, что могут продержаться "на одной только грубой силе и грубой лжи".
"И, поскольку мест в тюрьмах уже не хватает, хотят установить концлагерные порядки по всей стране. Хватаясь за "план Даллеса", "танки НАТО" и любой бред, чтобы хоть как-то обосновать геноцид и свои истеричные преступления", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября В Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный "Марш соседей". Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти. Силовики применять против участников мирных акций слезоточивый газ и задержали до 200 человек.
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель.
Среди белорусских силовиков ОМОНа, которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".