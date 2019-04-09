В McDonald’s можно есть бесплатно? Сеть заинтриговало видео разоблачения

В сети появилось видео объяснения того, как якобы можно сделать заказ в заведениях сети фастфудов McDonald’s и при этом ничего не заплатить.

Ролик был опубликован на канале Hamburglar Bourne YouTube в и набрал за несколько дней более 1,6 миллионов просмотров. Секрет "бесплатного обеда", по словам автора видео, заключается в сенсорных экранах самообслуживания (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Мужчина выбрал 10 гамбургеров, но убрал из них мясную котлету, оставив все другие ингредиенты. Стоимость таких бургеров составила $12 (около 300 гривен).

Дальше к этому вегетарианскому заказу он добавил один гамбургер в "полной комплектации", с мясом. Его стоимость составила $2,5. Однако вместо того, чтобы добавить стоимость первой части заказа ко второй, автомат самообслуживания пересчитал акции и спецпредложения и выдал нулевой чек.

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На видео также видно, как на кассе заведения взамен на чек и отсутствие оплаты отдают заказ в полном размере. Однако неизвестно, действует ли такой трюк в заведениях Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, в сети раскрыли малоизвестные факты о фасфуде, благодаря которым клиенты продолжают любить быструю пищу.

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