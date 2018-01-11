На десятый день принудительных новогодних гуляний россиянам напомнили, что год то наступил не рядовой, а политически очень важный. Выбор россиянам предстоит сделать на следующие шесть лет. Выбор непростой. Продолжить жить счастливо и припеваючи, испытывая чувство глубокого патриотизма и гордости с нынешним президентом Владимиром Владимировичем Путиным или рискнуть привычным благополучием и сделать выбор в пользу кого-либо другого из кандидатов.

Борьба, понятное дело, ожидается нешуточная. Трудно, даже невозможно предсказать, кому из кандидатов улыбнётся и раскроет объятия фортуна 18 марта.

Даже матёрые политзнахари теряются в догадках, пожимают плечами, кто ж, говорят, знает как оно повернётся. Это ж не мэрские или губернаторские выборы, где административное влияние применяется, да и чего греха таить, иногда втихаря под покровом ночи могут и с бюллетенями либо протоколами смухлевать.

А в этой избирательной кампании всё честно и непредвзято. Условия у всех кандидатов равны, агитируй и соблазняй избирателя как твоей душеньке удобно, никто не воспрепятствует. Да и у Эллы Александровны особо не забалуешь. Строгая женщина!

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Давеча прошёл слушок, что в Ставрополье над студентами аграрного института насильничают и подписи требуют за Путина ставить, так она публично и незамедлительно по видеосвязи расследование произвела. Оказалось, что всё это не более чем ложь, навет и поклёп.

В один голос и председатель краевой комиссии, и ректор, и некоторые студенты подтвердили - не было такого! А ежели и случается акт проставления подписи, то лишь в положенном месте и по обоюдному согласию с руководством учебного заведения.

И, конечно, бросается в глаза открытость и прозрачность нынешней избирательной кампании действующего президента Владимира Путина.

До даты голосования ещё два месяца и восемь дней, а вчера уже рассекретили и место дислокации и командный состав его штаба.

Здесь всё символично и дышит новизной.

Во-первых, штаб не в каком то пафосном и официозном помещении, а в Гостином дворе. И хотя недоброжелатели не преминут подчеркнуть, что Гостиный двор это, пусть и небольшой, но целый квартал Китай-города рядом с Кремлём, само звучание обозначаемого места - гостиный двор - намекает на близость к простому человеку.

Во-вторых, заместо одного председателя штаба теперь три сопредседателя. Любой разумный - а таковым себя у нас считает каждый - член электората сразу смекает, что это резкий уход от авторитаризма. Коллегиально, включая коллективный разум, будут приниматься судьбоносные решения! Что может быть более демократичным? Да ничего! Оближитесь и подавитесь, господа оппозиционэры из пятой колонны!

В третьих, качественный состав руководства. Мало того, что "бог троицу любит", но как изящно подобраны! Два мущчины в полном соку, но и женщина из разряда "мне б такую".

Один сопредседатель от здравоохранения, другой от образования, третий от крупной промышленности - основы экономики. Сразу ясны приоритеты кандидата в окончательном поднятии державы с колен и переводе её в следующую позицию с твёрдой опорой уже на все четыре конечности!

Ну, и наконец, категорическое омоложение руководства! Сопредседателям ещё далеко до пенсии, а значит приход в члены Правительства и в губернаторский корпус относительно молодых кадров будет продолжен.

Нет застою!, в котором приноровились обвинять В.Путина прикормленные госдеповские прихвостни из так называемой несистемной оппозиции.

Здесь, правда, уместно высказать подозрение, что замена уважаемого мэтра Станислава Сергеевича Говорухина на посту председателя избирательного штаба была вызвана не только его преклонным возрастом - в марте ему стукнет 82 года.

А вдруг одновременно ему в голову стукнет и новая оценка окружающей действительности? Вновь произойдёт в сознании смена общественно-политической ориентации и режиссёр разродится фильмом "Так жить нельзя-2".

Не последнюю роль сыграл этот фильм в 1990 году в смене не только всего государственного руководства, но и в исчезновении самого государства.

Вот и решили не рисковать.