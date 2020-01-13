Главная Новости
13 января • обновлено в 08:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Китае вооруженный мужчина захватил заложников: полиция застрелила его

1.1т
Читать материал на украинском

В Китае полиция застрелила вооруженного мужчину, который захватил трех заложников.

ЧП произошло в провинции Внутренняя Монголия в городе Хух-Хото, передает China News Service.

Злоумышленник захватил людей утром 12 января и угрожал их убить. Он был вооружен пистолетом и взрывными устройствами.

Новости
Под Одессой мужчина взял в заложники сестру с детьми: спецназ пошел на штурм

Спустя несколько часов спецоперации правоохранители ликвидировали его, а также обезвредили взрывчатку. Заложники не пострадали.

Китайская полиция, иллюстрация

Китайская полиция, иллюстрация

ntv

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США устроили кровавую стрельбу в церкви, в результате чего 2 прихожан были убиты. На службу ворвался мужчина с дробовиком, его смог ликвидировал охранник.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги