В Китае вооруженный мужчина захватил заложников: полиция застрелила его

В Китае полиция застрелила вооруженного мужчину, который захватил трех заложников.

ЧП произошло в провинции Внутренняя Монголия в городе Хух-Хото, передает China News Service.

Злоумышленник захватил людей утром 12 января и угрожал их убить. Он был вооружен пистолетом и взрывными устройствами.

Спустя несколько часов спецоперации правоохранители ликвидировали его, а также обезвредили взрывчатку. Заложники не пострадали.

Китайская полиция, иллюстрация ntv

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США устроили кровавую стрельбу в церкви, в результате чего 2 прихожан были убиты. На службу ворвался мужчина с дробовиком, его смог ликвидировал охранник.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!