Все этажи, как факел: в Китае пожар охватил небоскреб. Пугающие кадры

В понедельник, 2 декабря, в жилом квартале города Шэньян (Китай) разгорелся пожар в высотном доме.

Об этом со ссылкой на китайские телеканалы сообщили пользователи Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Огонь охватил практически все этажи здания. Наибольший удар пришелся по крыше. О жертвах и пострадавших информации нет.

По данным Центрального телевидения Китая, с внешних стен здания отвалился теплоизоляционный материал. На место возгорания прибыли пожарные.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire at a residential block in the SR International New Town area of the Hunnan District in Shenyang City, China.

