В Китае обвалилась шахта, погибли 16 человек. Фото с места ЧП

В воскресенье, 27 сентября, в китайском муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибло 16 человек.

Как сообщает агентство Xinhua, всего под землей оказалось 17 шахтеров. Одного человека спасли и в критическом состоянии доставили в больницу.

"После обвала на момент приезда первой спасательной бригады 16 горняков уже не подавали признаков жизни. Единственного выжившего срочно госпитализировали", – говорится в сообщении местных СМИ.

Отмечается, что в шахте резко повысился уровень угарного газа, который стал чрезмерным. Детальные причины происшествия все еще определяются.

Добавим, что авария произошла на крупнейшей в городе угольной шахте Songzao, которая принадлежит государственной энергетической компании Chongqing Energy.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Китая погибли 17 человек в результате обрушения ресторана.