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29 января • обновлено в 13:13
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В Китае начались аресты из-за коронавируса

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В Китае местного жителя арестовали за распространение неправдивых данных о смертельном коронавирусе.

Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает издание Xinhua со ссылкой на местное управление общественной безопасности (УОБ).

Помимо этого, еще с 24 китайцами, тоже из-за фейков о вирусе, провели профилактическую беседу. А шестерых задержали за нарушение общественного правопорядка в условиях эпидемии.

В Китае людей арестовывают за распространение фейков о коронавирусе

В Китае людей арестовывают за распространение фейков о коронавирусе

Как заявил начальник УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун, им приходится постоянно мониторить публикации в соцсетях на тему смертельного вируса.

"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", – сказал он.

По его словам, в случае обнаружения неправдивой информации, во избежание общественной паники нарушителю "наносится суровый удар согласно закону".

Как сообщал OBOZREVATEL, датская газета спровоцировала международный скандал из-за неудачной карикатуры о коронавирусе.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
задержание фейки вирус
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