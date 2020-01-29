В Китае начались аресты из-за коронавируса

В Китае местного жителя арестовали за распространение неправдивых данных о смертельном коронавирусе.

Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает издание Xinhua со ссылкой на местное управление общественной безопасности (УОБ).

Помимо этого, еще с 24 китайцами, тоже из-за фейков о вирусе, провели профилактическую беседу. А шестерых задержали за нарушение общественного правопорядка в условиях эпидемии.

В Китае людей арестовывают за распространение фейков о коронавирусе

Как заявил начальник УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун, им приходится постоянно мониторить публикации в соцсетях на тему смертельного вируса.

"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", – сказал он.

По его словам, в случае обнаружения неправдивой информации, во избежание общественной паники нарушителю "наносится суровый удар согласно закону".

Как сообщал OBOZREVATEL, датская газета спровоцировала международный скандал из-за неудачной карикатуры о коронавирусе.

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