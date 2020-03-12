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12 марта • обновлено в 13:20
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В Казахстане из-за коронавируса отменили парад 9 мая, а Путин усилил подготовку

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за вспышки коронавируса, а в России в ответ заявили о продолжении подготовки.

Так, о решении Токаева сообщил в четверг, 12 марта, пресс-секретарь Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Парад должен был состояться в столице Казахстана Нур-Султане. Токаев также принял решение отменить празднование Наурыза (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю, отмечается 21 марта) и перенести запланированные ранее международные форумы.

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад 9 мая

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад 9 мая

В Кремле же заявили, что даже не рассматривают вариант отмены майского парада в Москве из-за коронавируса.

"Пока речь об отмене или ограничении этого формата не идет, продолжается подготовка и к приезду делегаций, и к решению всех логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к параду. Дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп ответил на приглашение Путина на парад в Москву отказом.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
День Победы Коронавирус
Место
Казахстан
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Махно Володимир
Махно Володимир
надеюсь на россии 9 мая начнется хаос и пандемия. путин будет в ответе за это! в итоге путина сожгут на красной площади живьем!
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